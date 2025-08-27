Jesuíta Barbosa posa com bumbum de fora embaixo d'água; veja foto

Jesuíta Barbosa, 34, compartilhou uma foto em que aparece mostrando o bumbum.

O que aconteceu

O ator publicou uma série de fotos no Instagram e, em uma delas, está completamente nu. Na imagem, está mergulhando e exibe o bumbum.

Em outro registro, ele aparece usando fio-dental em cima de uma árvore. Nos comentários, ele recebeu vários elogios: "Tão bonito que deveria ser sinônimo de elogio", brincou um seguidor; "Maravilhoso demais", exaltou outra seguidora.