Guerreiras do K-Pop vai ter continuação? Veja tudo o que já sabemos

Guerreiras do K-Pop é o filme mais assistido da história da Netflix. Tamanho sucesso levanta um questionamento:

Vai ter continuação?

A diretora Maggie Kang já deu uma leve esperança de que sim. Em entrevista ao EW, ela contou que a equipe tomou a decisão de deixar alguns pontos em aberto para uma possível continuação. "Simplesmente tomamos a decisão de dizer: 'Não, isso não é essencial para a história deste filme, e talvez possa ser mostrado em outra ocasião'", disse.

A imprensa americana noticiou essa semana que a Netflix e a Sony Pictures já negociam a continuação. Segundo o The Hollywood Reporter, a Sony teve conversas preliminares com os diretores, mas ainda não há um acordo.