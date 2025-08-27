Guerreiras do K-Pop vai ter continuação? Veja tudo o que já sabemos

Guerreiras do K-Pop é o filme mais assistido da história da Netflix. Tamanho sucesso levanta um questionamento:
Vai ter continuação?
A diretora Maggie Kang já deu uma leve esperança de que sim. Em entrevista ao EW, ela contou que a equipe tomou a decisão de deixar alguns pontos em aberto para uma possível continuação. "Simplesmente tomamos a decisão de dizer: 'Não, isso não é essencial para a história deste filme, e talvez possa ser mostrado em outra ocasião'", disse.
A imprensa americana noticiou essa semana que a Netflix e a Sony Pictures já negociam a continuação. Segundo o The Hollywood Reporter, a Sony teve conversas preliminares com os diretores, mas ainda não há um acordo.
Guerreiras do K-pop
A produção, fruto da parceria entre Netflix e Sony Pictures Animation, acompanha o grupo feminino fictício HUNTR/X. Herdeiras de uma linhagem de caçadoras de demônios, elas precisam enfrentar uma ameaça inusitada: os Saja Boys, um boygroup rival que usa o k-pop como arma para conquistar multidões.
O filme tem direção de Maggie Kang e Chris Appelhans (Din e o Dragão Genial). O elenco de dublagem em inglês reúne nomes de peso como Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Lee Byung-hun e Ken Jeong.
Segundo o Box Office Mojo, da IMDb, a animação manteve fôlego nas bilheteiras. A Netflix não revela números de ingressos vendidos, mas informou que a exibição restrita ultrapassou mil sessões lotadas, em salas dos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.
Foram aproximadamente US$ 18 milhões arrecadados nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá. O longa deixou para trás o terror "A Hora do Mal", da Warner Bros Discovery, que obteve US$ 15,6 milhões em seu terceiro fim de semana.
