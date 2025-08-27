Filha de Carla Perez e Xanddy está no Estrelas da Casa? Entenda

Camille Vitoria, participante do Estrela da Casa 2025 (Globo), tem chamado atenção por um detalhe curioso: o seu nome, que é bastante parecido com o de Camilly Victoria, filha de Xanddy e Carla Perez.
O que aconteceu
Na pronúncia, os dois nomes são iguais. As diferenças estão na escrita. A participante do reality show vem como Camille, enquanto a filha de Carla Perez e Xanddy é Camilly. O Victoria da famosa também é diferente do Vitoria da participante do programa.
Ainda assim, houve uma confusão quando Camille foi anunciada no Estrela. "Recebemos alguns comentários em que a Camille teria vantagens por entrar como filha do Xanddy, então é engraçado e legal, mas também precisamos ficar de olho pra não rolar desinformação", contou Henrique Rocha, namorado de Camille ao Gshow.
Camille contou ao Gshow a origem do nome. O Camille já estava escolhido e complicações no parto completaram o nome. "Minha mãe me teve com 39 anos, foi uma gravidez de risco. Eu vim prematura. No dia do parto os médicos falaram que seria muito improvável eu sobreviver. Mas, como tudo deu certo, ela deu o meu nome de Vitoria."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.