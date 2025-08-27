Filha de Carla Perez e Xanddy está no Estrelas da Casa? Entenda

Camille Vitoria, participante do Estrela da Casa 2025 (Globo), tem chamado atenção por um detalhe curioso: o seu nome, que é bastante parecido com o de Camilly Victoria, filha de Xanddy e Carla Perez.

O que aconteceu

Na pronúncia, os dois nomes são iguais. As diferenças estão na escrita. A participante do reality show vem como Camille, enquanto a filha de Carla Perez e Xanddy é Camilly. O Victoria da famosa também é diferente do Vitoria da participante do programa.

Ainda assim, houve uma confusão quando Camille foi anunciada no Estrela. "Recebemos alguns comentários em que a Camille teria vantagens por entrar como filha do Xanddy, então é engraçado e legal, mas também precisamos ficar de olho pra não rolar desinformação", contou Henrique Rocha, namorado de Camille ao Gshow.