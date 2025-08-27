Fernanda Torres sobre casamento: 'Repeti a relação dos meus pais'

Fernanda Torres, 59, falou sobre seu casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington, 55.

O que aconteceu

A artista diz viver o melhor momento do casamento. "Nos dias atuais é revolucionário ficar casado tanto tempo. Primeiro porque você não fica casada com a mesma pessoa. Todo mundo vai mudando, é um processo de amadurecimento muito legal. Nos primeiros anos você acha que vai mudar aquela pessoa. Depois você desiste de mudá-la. Uma vez minha analista falou uma coisa maravilhosa: 'vocês estão juntos para poderem ficar sós'. Isso nós temos mesmo. Eu e Andrucha somos capazes de ficar sozinhos juntos", disse no podcast "Isso não é uma sessão de análise".

A atriz contou que acabou repetindo o padrão dos pais, Fernanda Montenegro e Fernando Torres. "Repeti de certa forma a relação do meu pai e da minha mãe. Casei com alguém que também é meu parceiro profissional. E, assim como eles, vivo uma relação longa, que já dura 27 anos". Os pais de Fernanda Torres foram casados durante 56 anos, até o falecimento do ator, em 2008.