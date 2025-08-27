SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (27): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (27) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

