Exageraram no Teló? Chico Barney analisa 2ª episódio do 'Estrela da Casa'

O excesso de espaço dedicado a Michel Teló no segundo episódio de "Estrela da Casa" gerou críticas no Central Splash, do Canal UOL. Para Chico Barney, há exagero no protagonismo que ele ganhou em relação aos participantes selecionados para a competição.

No segundo dia, esqueceram os 14 caras, e fizeram um programa especial, praticamente, do Michel Teló. Foi praticamente um especial de fim de ano do Michel Teló, no qual ele cantou seis músicas, dentre elas, 'Anna Julia' [do Los Hermanos], que ele cantou até o segundo verso de Ana Júlia, que nem o Los Hermanos estava tocando mais Ana Júlia completo. Eu fiquei chocado. Ele cantou seis músicas, E eu fiquei sem entender. Eu não conseguia entender.

Chico Barney