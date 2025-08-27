Exageraram no Teló? Chico Barney analisa 2ª episódio do 'Estrela da Casa'

O excesso de espaço dedicado a Michel Teló no segundo episódio de "Estrela da Casa" gerou críticas no Central Splash, do Canal UOL. Para Chico Barney, há exagero no protagonismo que ele ganhou em relação aos participantes selecionados para a competição.
No segundo dia, esqueceram os 14 caras, e fizeram um programa especial, praticamente, do Michel Teló. Foi praticamente um especial de fim de ano do Michel Teló, no qual ele cantou seis músicas, dentre elas, 'Anna Julia' [do Los Hermanos], que ele cantou até o segundo verso de Ana Júlia, que nem o Los Hermanos estava tocando mais Ana Júlia completo. Eu fiquei chocado. Ele cantou seis músicas, E eu fiquei sem entender. Eu não conseguia entender.
Chico Barney
Eu não sei se era um acordo de gravadora, um acordo de 'eu topo, mas no segundo programa eu vou querer cantar seis músicas'. Porque meio que ficou um negócio... Hoje eu tô um pouco internacional. Nas séries norte-americanas, quando tem um episódio que não ajuda muito na evolução do seriado, o pessoal chama de filler. Que não é um negócio que tá... evoluindo a série. O segundo episódio de 'Estrela da Casa' já foi um filler, porque você não teve ali a prova, que foi resolvida rapidinho na edição do programa, e depois uma maratona de seis canções, praticamente um Tiny Desk do Michel Teló. Eu não tenho nada contra o Michel Teló. Na minha opinião, um dos maiores artistas que já pisaram, não vou nem falar em termos de Brasil, mas de América Latina. Mas precisava? Era isso que o povo queria assistir ontem? Eu fiquei confuso.
Chico Barney
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.