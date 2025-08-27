SplashUOL
Após escorraçar Leo, Jaques leva golpe de homem inusitado em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marcello Novaes como Jaques em 'Dona de Mim'
Marcello Novaes como Jaques em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã, quinta-feira (28), um personagem inusitado vai gastar o dinheiro de Jaques em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. A garota não sabe que foi Deco quem pegou o item. Mais tarde, Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina.

Sem conseguir se justificar, Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Em seguida, Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz e procura Walkíria para denunciar o vilão.

Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel.

Ainda neste capítulo, Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

