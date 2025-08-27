Após escorraçar Leo, Jaques leva golpe de homem inusitado em 'Dona de Mim'

Sem conseguir se justificar, Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Em seguida, Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz e procura Walkíria para denunciar o vilão.

Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel.

Ainda neste capítulo, Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


