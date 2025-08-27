Doente, Afonso se reaproxima de grande amor em cenas comoventes; veja fotos

Em "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) se reaproxima de Solange (Alice Wegmann) e recebe duas notícias que transformam sua vida.
O que vai acontecer
Após apresentar sintomas preocupantes, como febre, hematomas e sangramento nasal, o executivo realiza exames a pedido do seu médico, Dr. Fernando (Gilberto Filho), e descobre que está com leucemia. Cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo de sábado.
Abalado, Afonso busca Solange. A publicitária tenta compreender o diagnóstico já que o herdeiro dos Roitman sempre foi saudável, enquanto ele explica que a doença afeta os glóbulos brancos e que não há como saber o que a provocou.
Ele compartilha que o tratamento será longo, envolvendo quimioterapia, mas, preocupado com a possibilidade de passar seus últimos meses em um hospital, hesita em iniciá-lo. É então que Solange revela que os filhos que ela está esperando são dele, dando ao executivo um novo motivo para lutar pela vida.
Logo depois, em um momento emocionante, Afonso decide raspar o cabelo para enfrentar os efeitos da quimioterapia. Solange o ajuda e, enquanto corta o cabelo dele, os dois conversam sobre os nomes dos bebês e reafirmam o desejo de construir uma família, mesmo diante das adversidades.
