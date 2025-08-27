Doente, Afonso se reaproxima de grande amor em cenas comoventes; veja fotos

Em "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) se reaproxima de Solange (Alice Wegmann) e recebe duas notícias que transformam sua vida.

O que vai acontecer

Após apresentar sintomas preocupantes, como febre, hematomas e sangramento nasal, o executivo realiza exames a pedido do seu médico, Dr. Fernando (Gilberto Filho), e descobre que está com leucemia. Cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo de sábado.

Abalado, Afonso busca Solange. A publicitária tenta compreender o diagnóstico já que o herdeiro dos Roitman sempre foi saudável, enquanto ele explica que a doença afeta os glóbulos brancos e que não há como saber o que a provocou.