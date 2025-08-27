Crime de Deco na mansão Boaz causa desgraça na vida de Leo em 'Dona de Mim'

Atitude de Deco (José Maria Brion) vai mudar os rumos da vida de Leo (Clara Moneke) no capítulo desta quarta-feira (27) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário. Depois, Leo conversa com Filipa sobre Stephany.
Enquanto isso, Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz. Depois, Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel.
Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Isso acontece logo após Jaques mostrar a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira.
No fim do capítulo, Jaques acusa Leo de roubo. A mocinha tentará se defender das acusações, mas não terá argumentos, uma vez que a carteira do vilão realmente some.
Com isso, Leo é demitida da mansão dos Boaz no capítulo de quinta (28). E, para piorar a situação, ela nem consegue se despedir de Sofia.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
