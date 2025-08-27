Crime, câncer, filho e presentão: 6 segredos vem à tona em 'Vale Tudo'

Seis revelações vão movimentar o capítulo de hoje (27) de "Vale Tudo" (Globo). Confira abaixo os detalhes.
O que vai acontecer
Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Odete (Débora Bloch), incrédula, confronta o funcionário, que terá que se explicar e tentará dividir a fortuna desviada com a chefe.
Outra bomba que movimenta a trama é o câncer de Afonso (Humberto Carrão). O herdeiro da TCA passa mal e Igor nota seu cansaço extremo.
Além disso, Afonso descobre que não terá um filho com a ex. Maria de Fátima (Bella Campos) avisa ao ricaço que o bebê que espera não é dele. Mais adiante, contudo, Solange atribui a Afonso a paternidade de seus gêmeos.
Longe dali, Ana Clara (Samantha Jones) conversa com Leonardo (Guilherme Magon) sobre sua intenção de se casar com ele. O casal formaliza a união nos próximos capítulos, 'entornando o caldo' para Odete.
Também neste capítulo, Ivan (Renato Góes) pressiona Gerson (Tatsu Carvalho) a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Com isso, o namorado de Raquel (Taís Araújo) descobre a participação da matriarca dos Roitman e obtém provas para se vingar.
Por fim, Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele). A dondoca pede segredo a Odete sobre sua aquisição, mas será tarde, pois Heleninha (Paolla Oliveira) ouve tudo.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
