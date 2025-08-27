Crime, câncer, filho e presentão: 6 segredos vem à tona em 'Vale Tudo'

Outra bomba que movimenta a trama é o câncer de Afonso (Humberto Carrão). O herdeiro da TCA passa mal e Igor nota seu cansaço extremo.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Além disso, Afonso descobre que não terá um filho com a ex. Maria de Fátima (Bella Campos) avisa ao ricaço que o bebê que espera não é dele. Mais adiante, contudo, Solange atribui a Afonso a paternidade de seus gêmeos.

Longe dali, Ana Clara (Samantha Jones) conversa com Leonardo (Guilherme Magon) sobre sua intenção de se casar com ele. O casal formaliza a união nos próximos capítulos, 'entornando o caldo' para Odete.

Também neste capítulo, Ivan (Renato Góes) pressiona Gerson (Tatsu Carvalho) a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Com isso, o namorado de Raquel (Taís Araújo) descobre a participação da matriarca dos Roitman e obtém provas para se vingar.