SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

Como Quincas ganha destaque e pode devastar romance em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Quincas (Miguel Rômulo) em Êta Mundo Melhor!
Quincas (Miguel Rômulo) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo

Quincas (Miguel Rômulo) vai dar o que falar no capítulo desta quarta-feira (27) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Sensibilizado e preocupado com a cantora, Candinho exige que Quincas arrume um emprego.

Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela. A afirmação da oportunista vai deixar a cantora desestabilizada.

Ainda nesta quarta, Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Mais tarde, o malandro desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela, que, por sua vez, não aceita as desculpas de Celso.

Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. E, em outro núcleo, Lúcio se aproxima de Margarida.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.