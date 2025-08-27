Como Quincas ganha destaque e pode devastar romance em 'Êta Mundo Melhor!'

Quincas (Miguel Rômulo) vai dar o que falar no capítulo desta quarta-feira (27) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Sensibilizado e preocupado com a cantora, Candinho exige que Quincas arrume um emprego.
Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela. A afirmação da oportunista vai deixar a cantora desestabilizada.
Ainda nesta quarta, Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Mais tarde, o malandro desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela, que, por sua vez, não aceita as desculpas de Celso.
Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. E, em outro núcleo, Lúcio se aproxima de Margarida.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.