Com quem Heleninha fica no final de Vale Tudo? Anjo salvou pintora em 1988

No último capítulo da novela original, Heleninha revela estar há um ano sem beber. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço.

No remake, por ora, Heleninha tem se aproximado cada vez mais a Renato (João Vicente de Castro). A presença de um próximo amor, como William, não foi confirmada, mas pode ser formalizada na reta final.

William (Dennis Carvalho) e Heleninha (Renata Sorrah) na primeira versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Revelação do passado

Na primeira versão, Heleninha ganha força quando uma verdade sobre o passado vem à tona. Ela descobre que não foi a responsável pela morte do irmão, Leonardo, nem pelo incêndio que quase matou o filho, Tiago.

A revelação, feita pela ex-empregada Ruth, liberta Heleninha de uma culpa que carregava injustamente. Durante anos, Odete Roitman a fez acreditar nisso para esconder seus próprios erros, afinal, foi ela a responsável pelos atos. No remake, contudo, Leonardo está vivo e a revelação disso deve ser o estopim para a virada da personagem.