Com quem Heleninha fica no final de Vale Tudo? Anjo salvou pintora em 1988

Após se divorciar de Ivan, Heleninha (Paolla Oliveira) tenta superar traumas e o vício contra o álcool. Na versão de 1988, vivida por Renata Sorrah, a personagem encontrou um novo amor enquanto se reerguia. Relembre o desfecho.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
Novo amor?
Separada de Ivan, a pintora encontra apoio em William (Dennis Carvalho). Na versão de 1988, é ele quem a incentiva a frequentar os Alcoólicos Anônimos e a retomar a carreira artística. Além disso, se torna seu novo par romântico.
No último capítulo da novela original, Heleninha revela estar há um ano sem beber. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço.
No remake, por ora, Heleninha tem se aproximado cada vez mais a Renato (João Vicente de Castro). A presença de um próximo amor, como William, não foi confirmada, mas pode ser formalizada na reta final.
Revelação do passado
Na primeira versão, Heleninha ganha força quando uma verdade sobre o passado vem à tona. Ela descobre que não foi a responsável pela morte do irmão, Leonardo, nem pelo incêndio que quase matou o filho, Tiago.
A revelação, feita pela ex-empregada Ruth, liberta Heleninha de uma culpa que carregava injustamente. Durante anos, Odete Roitman a fez acreditar nisso para esconder seus próprios erros, afinal, foi ela a responsável pelos atos. No remake, contudo, Leonardo está vivo e a revelação disso deve ser o estopim para a virada da personagem.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.