'Cena de Raquel em Vale Tudo foi incrível', diz Bárbara Saryne

A revelação dos crimes e armações de Maria de Fátima feita por Raquel a Afonso foi um dos grandes destaques de "Vale Tudo" na semana, analisou Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. O confronto expôs segredos guardados, causou forte impacto emocional e evidenciou o talento dos intérpretes.
O momento reposicionou Afonso na trama e aprofundou o conflito entre os personagens centrais.
Bárbara avaliou que a revelação era aguardada pelos fãs da novela e destacou a atuação dos atores envolvidos. "Eu adorei a cena, eu queria muito esse momento do Afonso descobrindo tudo, alguém falando finalmente tudo que a Maria de Fátima fez e só a Raquel poderia contar essa história completa. As interpretações foram muito boas, tanto da Taís Araújo quanto do Humberto Carrão. Ela contando ali numa mistura de vergonha e tristeza. E ele reagindo também, muito chocado, ao mesmo tempo muito envergonhado pelo que a família fez e por ter caído no conto da Fátima. Então, eu achei uma cena incrível."
Chico Barney acrescentou: "Vale Tudo está numa ótima fase. Tem seus absurdos, tem seus escândalos, mas é assim que novela vai pra frente.
