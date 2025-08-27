Cássio Scapin posa nu aos 60: 'Quero amar, casar, transar, trabalhar muito'

O ator Cássio Scapin, 60, divulgou fotos de um ensaio no qual aparece totalmente nu.
O que aconteceu
Eterno intérprete de Nino, do Castelo-Ra-Tim-Bum, ator mostra o corpo como celebração da liberdade. Para ele, maturidade não é sinônimo de invisibilidade.
Segundo ele, a sessão de fotos vem acompanhada de uma nova fase, mais aberta, vulnerável e disposta a romper tabus sobre envelhecimento, prazer e reconstrução pessoal. Em entrevista à Quem, falou abertamente sobre etarismo, sexualidade e planos para a nova década
Fui tão feliz em todas fases, fui tão abençoado. Vivo do que amo, faço minha arte, transformo vidas, afinal o teatro me permite curar as pessoas. A fase que estou disposto a mais aproveitar é agora aos 60 anos. Quero amar, casar, transar, trabalhar muito, ter novos personagens. O Roberto Marinho inaugurou a Globo aos 65 anos. Eu quero lançar meu podcast, produzir e atuar em teatro musical que é uma das minhas paixões. Vem peça de teatro nova e aguando ansioso minha próxima atuação em um streaming, cinema ou TV. Cássio Scapin
Ainda hoje, o ator será o convidado do podcast "Parece Terapia", apresentado pela psicóloga Pamela Magalhães, com estreia marcada para as 20h nas plataformas digitais. Na gravação, Cássio compartilha, pela primeira vez, momentos íntimos e dolorosos de sua vida pessoal, como a morte de um ex-namorado e lidar com a finitude da mãe.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.