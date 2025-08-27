Em depoimento, Katy Perry diz querer justiça em caso de imóvel de US$ 15 mi

A batalha judicial em torno de um imóvel de luxo na Califórnia (EUA) voltou a ganhar destaque nesta semana após a cantora Katy Perry prestou depoimento sobre o caso.
O que aconteceu?
Durante seu depoimento na terça-feira (26/8), Katy Perry declarou que busca apenas "justiça" no caso. Para ela, a longa disputa não apenas atrasou o uso da residência, como também representou perdas econômicas significativas.
Em 2020, Katy Perry e seu então parceiro, o ator Orlando Bloom, adquiriram a mansão avaliada em cerca de US$ 15 milhões. O casal se separou no início de 2025, pouco antes de Perry começar a turnê "Lifetimes". Juntos, eles são pais de Daisy Dove, que tem 4 anos.
Poucos dias após a assinatura do contrato, no entanto, iniciou-se uma polêmica. O vendedor Carl Westcott, empresário de 85 anos, alegou que não estava em plenas condições de saúde para concretizar a negociação.
Segundo Westcott, ele teria assinado os documentos enquanto tomava medicamentos fortes para dor, o que comprometeria sua lucidez. Desde então, o caso se arrasta nos tribunais, acumulando idas e vindas ao longo de quase cinco anos.
Em 2023, a Justiça decidiu a favor da artista, reconhecendo-a como legítima proprietária do imóvel. O juiz responsável pelo processo considerou que Westcott estava "coerente, engajado e racional" no momento da assinatura do contrato, invalidando o argumento de incapacidade.
Mesmo com a decisão sobre a titularidade já definida, o processo seguiu em outra frente: a das indenizações financeiras. Perry afirma que o impasse judicial a impediu de alugar a mansão entre setembro de 2020 e março de 2024, resultando em prejuízos milionários. Por isso, ela pede à Justiça uma compensação de US$ 3,25 milhões.
A cantora vai se apresentar no The Town. O show no autódromo de Interlagos, em São Paulo, está marcado para o dia 14 de setembro.
*Com informações de reportagem publicada em 13/11/2024
