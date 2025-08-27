'Saí achando que eu era a Juliette Gospel', diz ex-Estrela da Casa

Leidy Murilho, cantora gospel de 39 anos e ex-participante do Estrela da Casa, avalia que o reality foi um degrau importante em sua carreira. Ela destaca crescimento e oportunidades, mesmo sem fama imediata. Ela confessou que achou que sairia de lá como uma "Juliette Gospel", mas não foi bem assim.
Eu saí lá do programa achando que eu era a Juliette Gospel. Eu achei que tinha milhares de seguidores. Achei que minha agenda ia ficar mega lotada, assim, o tempo todo. Só que, como eu já venho construindo a minha carreira, você vai entendendo. 'Opa, não foi exatamente como eu esperava'.
Sempre tem um impacto positivo quando a gente entende que aquela não foi a primeira e nem vai ser a última oportunidade. Eu tenho 39 anos, já venho nessa caminhada, já participei de vários concursos musicais. Então, pra mim, é mais um degrauzinho que você subiu. Então, pra quem às vezes é mais novo, é mais difícil de entender esse processo.
A cantora afirmou que gostaria de ter ganhado mais oportunidades após o programa.
Sim, teve participantes, por exemplo, que saíram primeiro, que foram em programa do Luciano Huck, que foram no Multishow, e a gente não teve, quem chegou à final não foi nesses programas. Eu gostaria de ter participado mais, eu gostaria de ter ido no programa, por exemplo, de televisão, mas eu acredito que entender que não aconteceu na minha edição, mas talvez aconteça pra galera agora.
Ela ainda comemorou o sucesso da música gospel
Hoje nós temos dois participantes de música gospel no Estrela da Casa, e eu fui a primeira a fazer isso. Então, acredito sim, que ganhamos num todo, sabe?
