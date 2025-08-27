'Saí achando que eu era a Juliette Gospel', diz ex-Estrela da Casa

Leidy Murilho, cantora gospel de 39 anos e ex-participante do Estrela da Casa, avalia que o reality foi um degrau importante em sua carreira. Ela destaca crescimento e oportunidades, mesmo sem fama imediata. Ela confessou que achou que sairia de lá como uma "Juliette Gospel", mas não foi bem assim.

Eu saí lá do programa achando que eu era a Juliette Gospel. Eu achei que tinha milhares de seguidores. Achei que minha agenda ia ficar mega lotada, assim, o tempo todo. Só que, como eu já venho construindo a minha carreira, você vai entendendo. 'Opa, não foi exatamente como eu esperava'.

Leidy Murilho, cantora gospel