Bruna Griphao posa de biquíni fio-dental e recebe elogios: 'Sereia'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bruna Griphao compartilha álbum com cliques de biquíni
Bruna Griphao compartilha álbum com cliques de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Griphao, 26, compartilhou na noite de hoje um álbum onde aparece em cliques de biquíni fio-dental.

O que aconteceu

A atriz e ex-BBB publicou em seu perfil uma série de registros. Na legenda, Bruna colocou apenas emojis de "sem telefone".

Nas fotos, a atriz posa sozinha e de biquíni na maioria delas. Bruna aparece em poses variadas e escolheu tipos diferentes de peça, entre eles um fio-dental.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios dos seguidores. "Sereia da vida real", comentou um. "A mais linda do mundo", elogiou outro.

