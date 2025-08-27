Bruna Griphao posa de biquíni fio-dental e recebe elogios: 'Sereia'

Bruna Griphao, 26, compartilhou na noite de hoje um álbum onde aparece em cliques de biquíni fio-dental.

O que aconteceu

A atriz e ex-BBB publicou em seu perfil uma série de registros. Na legenda, Bruna colocou apenas emojis de "sem telefone".

Nas fotos, a atriz posa sozinha e de biquíni na maioria delas. Bruna aparece em poses variadas e escolheu tipos diferentes de peça, entre eles um fio-dental.