Bella Campos exalta cinema matogrossense em Gramado: 'Início da trajetória'

Apesar de retratar um período de muito sofrimento, a série homenageia as vítimas e pessoas que lutaram na linha de frente contra a Aids. "A série trata tudo isso de um jeito muito respeitoso, bonito e ao mesmo tempo engraçado, porque tem um humor —não é só um grande drama; tem seus lados solares", avalia a jornalista Flavia Guerra. "Estou absolutamente encantada".

Johnny Massaro, que integra o elenco, elogia a escolha pela narrativa. "O preconceito foi tamanho nessa época que a gente o carrega ainda hoje", avalia. "É muito emocionante [estar nesta série]; é um grande serviço o que a série faz ao retratar não só as pessoas que vivem com o vírus, mas todos nós —porque [a infecção] é algo que pode acontecer a qualquer um (...) É realmente uma questão de saúde pública".

Bruna Linzmeyer, que também atua na série, diz que é importante resgatar o tema, uma vez que o problema segue atual —bem como o preconceito acerca dele. "Tivemos vários avanços científicos (...) mas o preconceito continua o mesmo", diz. "A série chega com muito humor; é muito afetuosa e emocionante. Então talvez seja uma oportunidade para a gente pensar em como olhar para as pessoas com HIV e para o próprio vírus, que é mesmo uma questão de saúde pública, assim como foi o Covid".

'O Último Azul' estreia expondo alienação com idosos

Após conquistar críticos do mundo todo —e, mais recentemente, ser o escolhido para abrir o Festival de Gramado—, "O Último Azul" chega aos cinemas brasileiros amanhã.

Com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, o filme retrata um Brasil distópico em que uma mulher de 77 anos tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. O longa já havia sido destaque em fevereiro no 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim, abrindo caminho para uma carreira internacional.