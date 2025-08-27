Ana Maria duvida de Gil do Vigor sobre foto com Diego Hypólito: 'Mentira!'

Ana Maria Braga, 76, cobrou ao vivo explicações de Gil do Vigor, 34, sobre o flagra em que o ex-BBB estava de mãos dadas com Diego Hypólito, 39.
O que aconteceu
A apresentadora colocou uma selfie dos dois na TV, e disse que também viu a foto das mãos dadas. "O senhor vai me explicar uma foto que eu vou colocar no ar", disse.
Gil disse que segurou a mão de Diego só para não se atrasarem para a peça, Ana Maria duvidou e repreendeu o ex-BBB por uma suposta mentira. "Mentira! Que feio [dizer isso]", rebateu.
O ex-BBB ressaltou que os dois "não se beijaram" nem nada, e Ana seguiu instigando um romance. "Por enquanto?", disse.
Gil e Diego Hypólito foram vistos de mãos dadas ontem no Teatro Renault, em São Paulo. Eles foram assistir "Wicked", com a atuação de Gloria Groove.
