Maldição da mãe: Chico analisa nova polêmica da família de Davi Brito

A mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisângela Brito, afirmou que lança uma maldição contra jornalistas e páginas de internet que, segundo ela, promovem o cancelamento de seu filho e de sua família. O episódio dividiu opiniões nas redes sociais, com críticas à imprensa e à postura da família Brito.
"A família Brito está ainda tendo uma certa dificuldade de lidar com a fama estrondosa após o BBB. Obviamente é bastante pitoresco, um vídeo de uma mãe fazendo uma maldição por conta disso e tudo mais. Sem dar razão pra ela, que é um vídeo esquisito, eu também acho que tem muita gente que cobre a família Brito com muita má vontade e, às vezes, com ódio, sem nenhuma necessidade", diz Chico Barney, colunista do UOL, no Central Splash.
Eu prefiro mil vezes personalidades da mídia que não foram brifadas e subjugadas pelo sistema e que, de alguma maneira, se debatem. Tão certos? Tão errados? Não vou entrar nesse mérito. Mas acho interessante a existência deles.
Chico Barney
