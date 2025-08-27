Maldição da mãe: Chico analisa nova polêmica da família de Davi Brito

A mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisângela Brito, afirmou que lança uma maldição contra jornalistas e páginas de internet que, segundo ela, promovem o cancelamento de seu filho e de sua família. O episódio dividiu opiniões nas redes sociais, com críticas à imprensa e à postura da família Brito.

"A família Brito está ainda tendo uma certa dificuldade de lidar com a fama estrondosa após o BBB. Obviamente é bastante pitoresco, um vídeo de uma mãe fazendo uma maldição por conta disso e tudo mais. Sem dar razão pra ela, que é um vídeo esquisito, eu também acho que tem muita gente que cobre a família Brito com muita má vontade e, às vezes, com ódio, sem nenhuma necessidade", diz Chico Barney, colunista do UOL, no Central Splash.