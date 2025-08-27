Afonso terá destino diferente da 1ª versão: o que acontece em 'Vale Tudo'

Afonso descobre os desvios cometidos por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), algo que também ocorre no remake. Ele assume a responsabilidade de resolver os problemas da TCA.

Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi, Afonso e Solange da Vale Tudo de 1988 Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

Na versão antiga, o personagem não sofre com câncer e nem outra doença. Seu desfecho se desenvolve mais no campo amoroso, com um final feliz ao lado de Solange, que assim como no remake, engravida dele, mas de um bebê só.

Ele acredita que a filha que Solange espera é de Mario Sérgio (Marcos Palmeira). Ele chega a se declarar para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua.

Eu sei o quanto eu fui injusto com você. É tão difícil falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está embutido em mim. Eu queria te pedir em casamento e me oferecer para cuidar dela ao seu lado. Eu juro que sou capaz de cuidar dela como se fosse a minha própria filha Cuida de mim? Vamos ficar juntos. Eu preciso tanto de você.

Solange e Afonso se casam no civil e surge a revelação sobre a paternidade. Sardinha (Otávio Müller) insinua que Mario Sergio não é o pai de Marcinha. "Pede para a Solange te contar uma historinha sobre produção independente de criança", provoca o melhor amigo da noiva.