Afonso terá destino diferente da 1ª versão: o que acontece em 'Vale Tudo'

Vivido por Humberto Carrão no remake de "Vale Tudo", Afonso nem mesmo se recupera da traição que sofreu de Maria de Fátima (Bella Campos) e é diagnosticado com câncer. Entenda o que deve acontecer com o personagem e relembre como foi seu desfecho na primeira versão, exibida em 1988.
O que acontece na reedição
Afonso fica sabendo que não é pai do filho de Fátima (Bella Campos) e que terá gêmeos com Solange (Alice Wegmann). Essas duas descobertas acontecem em capítulos desta semana, deixando o herdeiro da TCA aliviado em certo ponto.
Diagnóstico de leucemia mielóide abala o personagem e a família Roitman. Sintomas começaram a acometer Afonso ontem (26), como manchas roxas pelo corpo e sangramento nasal.
Tratamento começa e médico expõe necessidade de transplante de medula. Heleninha, Celina e Odete fazem exames para descobrirem se são doadoras compatíveis, mas os resultados são negativos.
Odete colhe material genético de Leonardo (Guilherme Magon) às escondidas. A ricaça quer saber se o filho que rejeita por 13 anos pode ser doador de medula para Afonso, algo que deve ser confirmado nos próximos capítulos.
Leonardo deve salvar a vida do irmão. Junto a isso, sua identidade deve ser revelada a todos. Curado, Afonso pode exercer a paternidade dos filhos gêmeos ao lado de Solange.
Final de Afonso na primeira versão de 'Vale Tudo'
Em 1988, Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes e também levou golpe de Fátima (Gloria Pires). Um tempo depois de descobrir a traição da esposa, ele volta a se relacionar com Solange (Lídia Brondi).
Afonso descobre os desvios cometidos por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), algo que também ocorre no remake. Ele assume a responsabilidade de resolver os problemas da TCA.
Na versão antiga, o personagem não sofre com câncer e nem outra doença. Seu desfecho se desenvolve mais no campo amoroso, com um final feliz ao lado de Solange, que assim como no remake, engravida dele, mas de um bebê só.
Ele acredita que a filha que Solange espera é de Mario Sérgio (Marcos Palmeira). Ele chega a se declarar para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua.
Eu sei o quanto eu fui injusto com você. É tão difícil falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está embutido em mim. Eu queria te pedir em casamento e me oferecer para cuidar dela ao seu lado. Eu juro que sou capaz de cuidar dela como se fosse a minha própria filha Cuida de mim? Vamos ficar juntos. Eu preciso tanto de você.
Solange e Afonso se casam no civil e surge a revelação sobre a paternidade. Sardinha (Otávio Müller) insinua que Mario Sergio não é o pai de Marcinha. "Pede para a Solange te contar uma historinha sobre produção independente de criança", provoca o melhor amigo da noiva.
"Naquela noite, eu literalmente aproveitei seu porre e abusei de você", revela Solange. "É só você olhar para Marcinha com um pouquinho mais de atenção. Ela é a sua cara", conclui ela, deixando Afonso incrédulo, mas feliz da vida.
