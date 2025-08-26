Novo Vingadores terá reencontro de Chris Evans, Downey Jr e atriz da Marvel

O próximo filme da franquia "Vingadores" promoverá uma cena de reencontro dos atores Chris Evans e Robert Downey Jr, intérpretes dos heróis Capitão América e Homem de Ferro, para alegria dos fãs da Marvel.

O que aconteceu

A cena de reencontro com os dois astros ocorrerá na produção de "Vingadores: Doomsday". A informação foi anunciada pelo influenciador Daniel RPK — famoso por vazar informações do Universo Cinematográfico Marvel.

O filme "Vingadores: Doomsday" está previsto para lançamento em 18 de dezembro de 2026 nos cinemas internacionais. Robert Downey Jr está escalado para viver o vilão Doutor Destino.