Novo Vingadores terá reencontro de Chris Evans, Downey Jr e atriz da Marvel

O próximo filme da franquia "Vingadores" promoverá uma cena de reencontro dos atores Chris Evans e Robert Downey Jr, intérpretes dos heróis Capitão América e Homem de Ferro, para alegria dos fãs da Marvel.
O que aconteceu
A cena de reencontro com os dois astros ocorrerá na produção de "Vingadores: Doomsday". A informação foi anunciada pelo influenciador Daniel RPK — famoso por vazar informações do Universo Cinematográfico Marvel.
O filme "Vingadores: Doomsday" está previsto para lançamento em 18 de dezembro de 2026 nos cinemas internacionais. Robert Downey Jr está escalado para viver o vilão Doutor Destino.
De acordo com Daniel RPK, o reencontro de Downey Jr com Evans também contará com a participação de Hayley Atwell — que interpreta a personagem Peggy Carter, par romântico do Capitão América.
Como será o reencontro? A cena envolvendo Downey Jr, como Doutor Destino, e Chris Evans, trajado de Capitão América, segundo o influenciador, será ambientada no passado. Acontecerá na casa do Capitão Almérica e Peggy Carter, a mesma moradia exibida em "Vingadores: Ultimato".
A última aparição de Robert Downey Jr como Homem de Ferro ocorreu em "Vingadores Ultimato" (2019). O personagem morreu na luta para salvar o universo dos planos diabólicos do vilão Thanos.
Curiosamente, Evans se despediu do personagem Capitão América no mesmo longa. O herói volta no tempo para viver um "felizes para sempre" ao lado de Peggy Carter.
Os produtores de "Vingadores: Doomsday" e a equipe de imprensa da Marvel Studios ainda não se manifestaram sobre as notícias de Daniel RPK. Aliás, os nomes de Chris Evans e Hayley Atwell não constavam no vídeo divulgado pela Marvel há alguns meses apresentando o elenco da produção.
