'Vale Tudo' hoje (26): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (26) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. Afonso conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

