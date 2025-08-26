'Conteúdo terrível': 'Vale Tudo' degrada pessoas vulneráveis, diz Barney

O conteúdo da novela "Vale Tudo" chega ao ponto de promover a degradação humana ao expor situações de vulnerabilidade social, avaliou Chico Barney durante o Central Splash, do Canal UOL. O colunista do UOL observou que, apesar de a novela abordar debates pertinentes sobre questões sociais, é necessário refletir sobre os limites éticos do entretenimento ao tratar desses temas.
Hoje é a degradação humana, em especial pessoas vulneráveis socialmente. Terrível esse conteúdo. Tem esse olhar também sobre muita coisa que rola lá no rancho do Maia, né? É interessante esse debate.Chico Barney
Chico Barney questionou o trabalho não remunerado de personagens. "Trabalhar de graça é por amor, Gilda? Tá com a vida ganha?".
Bárbara Saryne considerou uma das cenas pouco interessante e levantou dúvidas sobre a legalidade de situações retratadas na novela. "Ai, achei chato essa parte. Isso daí não ficou tão explicado, e até a maneira como foi com a Paladar, eu fiquei muito na dúvida, assim, se por lei, tudo bem. A gente tá falando de novela, mas, por lei, isso poderia acontecer dessa maneira?".
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Veja a íntegra:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.