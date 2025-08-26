'Conteúdo terrível': 'Vale Tudo' degrada pessoas vulneráveis, diz Barney

O conteúdo da novela "Vale Tudo" chega ao ponto de promover a degradação humana ao expor situações de vulnerabilidade social, avaliou Chico Barney durante o Central Splash, do Canal UOL. O colunista do UOL observou que, apesar de a novela abordar debates pertinentes sobre questões sociais, é necessário refletir sobre os limites éticos do entretenimento ao tratar desses temas.

Hoje é a degradação humana, em especial pessoas vulneráveis socialmente. Terrível esse conteúdo. Tem esse olhar também sobre muita coisa que rola lá no rancho do Maia, né? É interessante esse debate. Chico Barney

Chico Barney questionou o trabalho não remunerado de personagens. "Trabalhar de graça é por amor, Gilda? Tá com a vida ganha?".