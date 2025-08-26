Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama: 'Sem chão'

Val Marchiori, 50, anunciou, na tarde de hoje, que foi diagnosticada com câncer de mama.
O que aconteceu
A socialite e empresária revelou que descobriu a doença através de um exame de rotina. Os médicos chegaram ao dignóstico de câncer após encontrarem um nódulo na mama direita.
Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa? Hoje estou aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama.
Val Marchiori, em vídeo publicado no Instagram
Emocionada, Val se culpou por não ter buscado o exame mais cedo para evitar a doença. Ela afirmou que decidiu tornar público seu quadro clínico como um alerta para mulheres, que assim como ela, não realizam a mamografia por medo.
A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito dificil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia! Val Marchiori
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.