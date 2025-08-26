Trilha de 'Guerreiras do K-Pop' repete recorde mundial de mais de 45 anos

A animação "Guerreiras do K-Pop", da Netflix, não apenas dominou a audiência mundial, como agora conquistou um espaço na história da música. O longa conseguiu emplacar três faixas de sua trilha sonora entre as cinco primeiras posições da Billboard Hot 100 — algo que não acontecia desde 1978.

O que aconteceu

A última vez que um filme havia conseguido esse feito foi com "Os Embalos de Sábado à Noite" (1977). Na ocasião, "Night Fever" e "Stayin' Alive", dos Bee Gees, e "If I Can't Have You", de Yvonne Elliman, ocuparam simultaneamente o Top 5 da parada.

O desempenho das músicas no ranking atual: "Golden" ocupa o 1º lugar; "Your Idol" aparece na 4ª posição; e "Soda Pop" surge em 5º lugar. E ainda há espaço para mais: "How It's Done" figura no 10º posto.