Trilha de 'Guerreiras do K-Pop' repete recorde mundial de mais de 45 anos

A animação "Guerreiras do K-Pop", da Netflix, não apenas dominou a audiência mundial, como agora conquistou um espaço na história da música. O longa conseguiu emplacar três faixas de sua trilha sonora entre as cinco primeiras posições da Billboard Hot 100 — algo que não acontecia desde 1978.
A última vez que um filme havia conseguido esse feito foi com "Os Embalos de Sábado à Noite" (1977). Na ocasião, "Night Fever" e "Stayin' Alive", dos Bee Gees, e "If I Can't Have You", de Yvonne Elliman, ocuparam simultaneamente o Top 5 da parada.
O desempenho das músicas no ranking atual: "Golden" ocupa o 1º lugar; "Your Idol" aparece na 4ª posição; e "Soda Pop" surge em 5º lugar. E ainda há espaço para mais: "How It's Done" figura no 10º posto.
As músicas que invadiram as paradas foram compostas e produzidas por alguns dos maiores nomes da cena. Se destacam Teddy Park, Ejae, Earattack e MeloMance.
A produção, fruto da parceria entre Netflix e Sony Pictures Animation, acompanha o grupo feminino fictício HUNTR/X. Herdeiras de uma linhagem de caçadoras de demônios, elas precisam enfrentar uma ameaça inusitada: os Saja Boys, um boygroup rival que usa o k-pop como arma para conquistar multidões.
O filme tem direção de Maggie Kang e Chris Appelhans (Din e o Dragão Genial). O elenco de dublagem em inglês reúne nomes de peso como Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Lee Byung-hun e Ken Jeong.
Segundo o Box Office Mojo, da IMDb, a animação manteve fôlego nas bilheteiras. A Netflix não revela números de ingressos vendidos, mas informou que a exibição restrita ultrapassou mil sessões lotadas, em salas dos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.
Foram aproximadamente US$ 18 milhões arrecadados nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá. O longa deixou para trás o terror "A Hora do Mal", da Warner Bros Discovery, que obteve US$ 15,6 milhões em seu terceiro fim de semana.
