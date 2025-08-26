Aos 61, atriz pediu para fazer Dança: 'Momentos mais prazerosos da vida'

Aos 61, Tereza é a participante mais experiente da competição, mas isso não é um peso. Pelo contrário, garante a atriz, que afirma viver uma fase plena e produtiva. "Ano passado, quando falaram: 'Você vai fazer 60 anos', eu falei: 'Gente, eu não pensei nisso'. O que define a idade é o seu desejo de vida. Claro que há perda. A gente fica com menos musculatura, perde algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, ganha qualidade do prazo".

Estou num dos momentos mais prazerosos da minha vida. Estou fazendo meu monólogo, nunca pensei que fosse conseguir. Ele está atingindo as pessoas... Não imaginei que fosse viver isso depois de três filhos, mais a minha enteada. Depois fiz Letras... Estou viajando com a peça, recepção maravilhosa. Uma plenitude. Não tem idade. Quando seu desejo pela vida está rolando, as coisas vão acontecer.

Ela acredita que a fase de grupos foi positiva por poder conhecer pessoas que nem imaginava. "Sou atriz de teatro, não encontraria o Álvaro. Não conhecia o Álvaro, na verdade meu filho conhecia. Não conhecia a Manu Bahtidão, minha filha conhecia. A minha área de pesquisa e consumo vai para outro lugar. É muita coisa no mundo. Estou conhecendo muita gente que não conheceria na minha profissão de atriz. É maravilhoso."

"Caranguejeira"

Primeiro monólogo da atriz, "Caranguejeira" está em cartaz no Rio de Janeiro. Restam apenas duas apresentações — hoje e amanhã, às 20h, no Teatro Poeira, na zona sul da capital carioca.

Escrita e codirigida por Seiblitz, peça fala da força criadora do planeta Terra. O manguezal, formação vegetal de grande biodiversidade situada na transição entre os ambientes terrestre, fluvial e marinho, é a imagem escolhida pelas artistas para falar do que está em permanente transformação. Peça fala da necessidade tomar para si a responsabilidade pela preservação e defesa deste bioma e a sua relação direta com a qualidade de vida sobre a Terra.