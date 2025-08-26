Ela disse sim! Dia de Taylor tem noivado, álbum ultrassecreto e recorde

Swifties, segura esse fôlego: as últimas novidades da Taylor estão de explodir o fandom! Entre noivado, estratégias secretas, recordes globais e brindes colecionáveis, a loirinha mostrou mais uma vez que sabe surpreender cada cantinho do planeta pop. Vem conferir esse resumão quentíssimo que tá agitando a timeline dos swifties:

Taylor vai casar! Isso não é um teste

Taylor Swift e Travis Kelce estão noivos. Ela anunciou a novidade nas redes sociais! No UOL.

Álbum ultrassecreto: só cinco pessoas ouviram tudo!

Taylor decidiu jogar no modo hard: seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", ficou trancado a sete chaves e apenas cinco sortudos do mundo inteiro ouviram todas as faixas antes do lançamento! No ArcaMax.