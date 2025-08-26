Swifties, segura esse fôlego: as últimas novidades da Taylor estão de explodir o fandom! Entre noivado, estratégias secretas, recordes globais e brindes colecionáveis, a loirinha mostrou mais uma vez que sabe surpreender cada cantinho do planeta pop. Vem conferir esse resumão quentíssimo que tá agitando a timeline dos swifties:
Taylor vai casar! Isso não é um teste
Taylor Swift e Travis Kelce estão noivos. Ela anunciou a novidade nas redes sociais! No UOL.
Álbum ultrassecreto: só cinco pessoas ouviram tudo!
Taylor decidiu jogar no modo hard: seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", ficou trancado a sete chaves e apenas cinco sortudos do mundo inteiro ouviram todas as faixas antes do lançamento! No ArcaMax.
A gravação rolou na Suécia, em clima de mistério, com os parceiros Max Martin e Shellback. A galera nem podia comentar sobre o projeto com a própria família. Na Marca.
Entre os felizardos estão Travis Kelce (noivo), Tree Paine (publicista), os dois produtores e um engenheiro de estúdio que ninguém sabe quem é. No ArcaMax.
Podcast dos recordes: Taylor fez história no YouTube
A participação da Taylor no podcast "New Heights", comandado pelos irmãos Kelce, bateu o recorde mundial de audiência: 1,3 milhão de pessoas vendo ao vivo! Na iHeart.
O episódio já ultrapassou 20 milhões de views e virou febre — Taylor ainda soltou detalhes hilários de como conheceu o Travis, tipo o truque da "mulher do elevador". Na KTRH.
Segurança nível FBI: nada de leaks!
Todo mundo que trabalhou no álbum teve que assinar contratos super rígidos e passou por rastreamento digital — nem podiam contar pros amigos que estavam envolvidos! Na Marca.
O sistema de arquivos era tão seguro que se alguém tentasse compartilhar fora do grupo secreto, rolava alerta na hora. No ArcaMax.
