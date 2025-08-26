Taylor Swift e Travis Kelce anunciam que vão se casar

Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce estão noivos. A cantora anunciou a novidade nas redes sociais.

O que aconteceu

Taylor compartilhou fotos do noivado em seu perfil. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", escreveu a artista na publicação. Em menos de uma hora, a postagem já acumulava mais de 8 milhões de curtidas.

Travis Kelce é um 'tight end' no Kansas City Chiefs. Considerado um dos maiores jogadores em sua posição na história do esporte, ele virá ao Brasil no dia 5 de setembro para disputar um jogo contra o Los Angeles Chargers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.