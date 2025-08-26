Taylor Swift e Travis Kelce anunciam que vão se casar

Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce estão noivos. A cantora anunciou a novidade nas redes sociais.
O que aconteceu
Taylor compartilhou fotos do noivado em seu perfil. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", escreveu a artista na publicação. Em menos de uma hora, a postagem já acumulava mais de 8 milhões de curtidas.
Travis Kelce é um 'tight end' no Kansas City Chiefs. Considerado um dos maiores jogadores em sua posição na história do esporte, ele virá ao Brasil no dia 5 de setembro para disputar um jogo contra o Los Angeles Chargers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.
O anel foi feito sob medida e desenhado por Travis com a designer Kindred Lubeck, da joalheria Artifex. O destaque da peça é um enorme diamante "Old Mine Brilliant Cut", um corte antigo de diamante, retangular com as pontas arredondadas, de 58 facetas.
Taylor e Travis estão juntos, oficialmente, desde outubro de 2023. Eles se conheceram após Travis ir a um show de Taylor em julho daquele ano e admitir publicamente que tentou entregá-la uma "pulseirinha da amizade" com seu número de telefone. Meses depois, ela foi vista no camarote de um dos jogos dele, e o casal assumiu o romance publicamente.
