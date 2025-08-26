Sogro de Taylor Swift revela detalhes exclusivos de pedido de casamento

Ed Kelce revelou detalhes de como seu filho, Travis Kelce, 35, pediu Taylor Swift, 35, em casamento.

O que aconteceu

Segundo o pai do atleta, o pedido foi feito há duas semanas, no jardim da casa de Travis, em Missouri. "Travis fez o pedido de casamento mais ou menos duas semanas atrás. Ele a levou lá pra fora, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: 'Vamos sair e tomar uma taça de vinho'. Eles saíram e foi aí que ele pediu, e foi lindo", declarou o sogro da cantora, em entrevista a um canal de notícias de Cleveland.

O jogador de futebol americano chegou a cogitar adiar o evento, mas foi dissuadido da ideia por Ed. "Ele ia adiar para esta semana para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial. Mas eu disse a ele várias vezes: 'Você poderia fazer na beira da estrada, fazer em qualquer lugar que torne isso um evento especial, quando você se ajoelhar e a pedir em casamento'."