Sogro de Taylor Swift revela detalhes exclusivos de pedido de casamento

Ed Kelce revelou detalhes de como seu filho, Travis Kelce, 35, pediu Taylor Swift, 35, em casamento.
O que aconteceu
Segundo o pai do atleta, o pedido foi feito há duas semanas, no jardim da casa de Travis, em Missouri. "Travis fez o pedido de casamento mais ou menos duas semanas atrás. Ele a levou lá pra fora, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: 'Vamos sair e tomar uma taça de vinho'. Eles saíram e foi aí que ele pediu, e foi lindo", declarou o sogro da cantora, em entrevista a um canal de notícias de Cleveland.
O jogador de futebol americano chegou a cogitar adiar o evento, mas foi dissuadido da ideia por Ed. "Ele ia adiar para esta semana para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial. Mas eu disse a ele várias vezes: 'Você poderia fazer na beira da estrada, fazer em qualquer lugar que torne isso um evento especial, quando você se ajoelhar e a pedir em casamento'."
Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado na tarde de hoje. Ela compartilhou fotos do pedido de casamento feito pelo amado. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", brincou, na legenda da publicação.
