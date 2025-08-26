Assinante UOL pode ganhar até 2 ingressos na Semana do Cinema; saiba como

Saiba mais sobre a Semana do Cinema

Promoção vale para as principais redes de cinema de todo o país. Os preços especiais estarão disponíveis inclusive no final de semana, exceto para pré-estreias e exibições especiais.

Títulos como "Quarteto Fantástico", "A Hora do Mal", "Ladrões", "Faça Ela Voltar", "Amores Materialistas", "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", "Superman" e "Como Treinar Seu Dragão" estão incluídos na promoção.

Além de ingressos mais baratos, a Semana do Cinema também oferece descontos nos combos. Os valores dos combos de pipoca e refrigerante estarão com valores mais baixos.

Edição da promoção realizada em fevereiro deste ano vendeu mais de 4,2 milhões de ingressos. Campanha é idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadores de Multiplex), a Ingresso.com e o Grupo Consciência.