Assinante UOL pode ganhar até 2 ingressos na Semana do Cinema; saiba como

Os assinantes do UOL podem obter até dois ingressos gratuitos na Semana do Cinema, que vai de 28 de agosto a 3 de setembro.
Todo mês, os assinantes UOL ganham um voucher de R$ 20 para comprar na Ingresso.com. Como na Semana do Cinema os ingressos serão vendidos a R$ 10, o assinante UOL que ainda não usou o benefício poderá conseguir dois ingressos gratuitos, caso compre entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro pela Ingresso.com.
Saiba mais sobre a Semana do Cinema
Promoção vale para as principais redes de cinema de todo o país. Os preços especiais estarão disponíveis inclusive no final de semana, exceto para pré-estreias e exibições especiais.
Títulos como "Quarteto Fantástico", "A Hora do Mal", "Ladrões", "Faça Ela Voltar", "Amores Materialistas", "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", "Superman" e "Como Treinar Seu Dragão" estão incluídos na promoção.
Além de ingressos mais baratos, a Semana do Cinema também oferece descontos nos combos. Os valores dos combos de pipoca e refrigerante estarão com valores mais baixos.
Edição da promoção realizada em fevereiro deste ano vendeu mais de 4,2 milhões de ingressos. Campanha é idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadores de Multiplex), a Ingresso.com e o Grupo Consciência.
