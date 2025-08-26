Ator pornô Ryan Silveira está consciente, diz mãe; amigo morreu em acidente

O criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, 25, apresentou melhora no quadro de saúde após ter sido encontrado desacordado em um quarto de hotel em Mykonos, na Grécia.
O que aconteceu
A mãe do brasileiro, Erica Ursoli, informou que filho, que chegou a ficar em coma, está fora de perigo. "Consciente e falando normalmente. Em breve sairá do hospital", escreveu. A família não detalhou as circunstâncias do ocorrido, mas agradeceu pelas mensagens de apoio.
O caso aconteceu no sábado (23), mas, segundo a irmã de Ryan, a família só soube ontem do ocorrido. "Minutos antes de tudo acontecer, eu estava em uma chamada com eles. Estavam muito felizes na piscina e planejavam ir a uma festa algumas horas depois. Eles não postaram nada da festa e começamos a sentir falta", relatou Maine Silveira.
O amigo de Ryan, o modelo Yago Campos, 23, morreu no local. Segundo o site Ekathimerini, os dois foram retirados da piscina por funcionários da limpeza com a ajuda de outros trabalhadores do hotel. Uma autópsia foi solicitada para esclarecer a causa da morte do jovem. Ryan só foi informado hoje sobre a morte de Yago.
A irmã de Yago fez um desabafo nas redes sociais sobre os boatos que circulam a respeito do caso. "Estão falando do meu irmão como se o conhecessem, aumentando ainda mais a dor de quem o amava. Parem de julgar e tentar definir quem ele era. Parem de espalhar absurdos sobre o meu irmão", escreveu.
