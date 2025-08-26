Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 27/8 a 6/9

Quinta, 28 de agosto

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel. Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

Sexta, 29 de agosto

Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Nina se preocupa com a animação de Filipa. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir. Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois. Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Jaques confunde Filipa com Olívia. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

Sábado, 30 de agosto

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel. Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.