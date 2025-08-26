Rapper Lil Nas X fala pela primeira vez após prisão: 'Dias apavorantes'

Lil Nas X, 26, se pronunciou após ser preso por supostamente atacar policiais em Los Angeles.
O que aconteceu
O rapper pagou US$ 75 mil (cerca de R$ 406 mil) para deixar o presídio após ser flagrado nu nas ruas. Ele havia sido preso na quinta-feira (21), acusado de agredir policiais e resistir à prisão. Foi flagrado andando pela cidade apenas de cueca e botas de caubói, em imagens divulgadas pelo TMZ.
Sua garota vai ficar bem, pessoal. Certo? Isso foi terrivelmente assustador. Foram quatro dias apavorantes. Mas sua garota vai ficar bem Lil Nas X em vídeo no Instagram
Ele pode ser condenado a até cinco anos de prisão, segundo a Variety. O caso seguirá para o pré-julgamento em 15 de setembro.
