Rapper Lil Nas X fala pela primeira vez após prisão: 'Dias apavorantes'

Lil Nas X, 26, se pronunciou após ser preso por supostamente atacar policiais em Los Angeles.

O que aconteceu

O rapper pagou US$ 75 mil (cerca de R$ 406 mil) para deixar o presídio após ser flagrado nu nas ruas. Ele havia sido preso na quinta-feira (21), acusado de agredir policiais e resistir à prisão. Foi flagrado andando pela cidade apenas de cueca e botas de caubói, em imagens divulgadas pelo TMZ.