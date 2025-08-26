SplashUOL
Racismo? A próxima atrocidade que Jaques vai cometer em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marcello Novaes como Jaques em Dona de Mim
Marcello Novaes como Jaques em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo

Hoje (26), em "Dona de Mim" (Globo), Rosa repreende Jaques, mas vê o filho cometendo nova maldade.

O que vai acontecer

Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Isso acontece pouco tempo depois de Samuel afirmar a Jaques que a avó está bem.

Jaques arma para Leo. Nos próximos capítulos, o público verá que o vilão faz com que a babá seja acusada injustamente de roubo.

Ainda nesta terça, Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras.

Davi defende Jaques para Samuel. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Mais tarde, Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

