Racismo? A próxima atrocidade que Jaques vai cometer em 'Dona de Mim'

Jaques arma para Leo. Nos próximos capítulos, o público verá que o vilão faz com que a babá seja acusada injustamente de roubo.

Ainda nesta terça, Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras.

Davi defende Jaques para Samuel. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Mais tarde, Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

