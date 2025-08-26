Como o filme mais visto da Netflix ganhou o apelido de '50 Tons' alemão

O filme mais visto do momento na Netflix brasileira é o suspense erótico "Quero Você".
'50 Tons de Cinza' alemão
O filme conta a história de Lilli (Svenja Jung). Ela viaja à Espanha para visitar a irmã, Valeria (Tijan Marei), mas ao descobrir que ela está noiva começa a desconfiar de seu novo cunhado. No entanto, acaba cruzando o caminho do misterioso Tom (Theo Trebs), e não consegue negar a química com o gerente de boate.
"Quero Você" é recheado de cenas quentes. Por isso, o suspense erótico ganhou o apelido de "50 Tons de Cinza alemão".
Nas redes sociais, o público elogiou a química entre os atores. "Finalmente entregaram um filme erótico com boas cenas de sexo", recomendou uma usuária do X.
Nas redes sociais, o público elogiou a química entre os atores. "Finalmente entregaram um filme erótico com boas cenas de sexo", recomendou uma usuária do X.

Assisti Quero Você, filme alemão que está no top 1 da Netflix e finalmente entregaram um filme erótico com boas cenas de sexo, fui olhar e claro, foi dirigido por uma mulher. A história é uma bobagem, mas o elenco é bonito e os atores têm química, então deixo de recomendação pra…
Outros, no entanto, não recomendam a obra. Teve gente decepcionada com o filme:
Outros, no entanto, não recomendam a obra. Teve gente decepcionada com o filme:

perdi 1h45 min da minha vida assistindo esse "quero você" da netflix, muito horrível, terrível, ruim, pessimo
Segundo o site Flixpatrol, "Quero Você" também está no topo do ranking global de filmes mais vistos. A Netflix ainda não atualizou seu site oficial com as informações desta semana mas, de acordo com o site, o suspense erótico superou "Guerreiras do K-Pop" e ocupou o primeiro lugar da lista.
