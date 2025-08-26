SplashUOL
Como o filme mais visto da Netflix ganhou o apelido de '50 Tons' alemão

De Splash, em São Paulo
Cena do filme 'Quero Você', da Netflix
Cena do filme 'Quero Você', da Netflix Imagem: Divulgação/Netflix

O filme mais visto do momento na Netflix brasileira é o suspense erótico "Quero Você".

'50 Tons de Cinza' alemão

O filme conta a história de Lilli (Svenja Jung). Ela viaja à Espanha para visitar a irmã, Valeria (Tijan Marei), mas ao descobrir que ela está noiva começa a desconfiar de seu novo cunhado. No entanto, acaba cruzando o caminho do misterioso Tom (Theo Trebs), e não consegue negar a química com o gerente de boate.

"Quero Você" é recheado de cenas quentes. Por isso, o suspense erótico ganhou o apelido de "50 Tons de Cinza alemão".

Nas redes sociais, o público elogiou a química entre os atores. "Finalmente entregaram um filme erótico com boas cenas de sexo", recomendou uma usuária do X.

Outros, no entanto, não recomendam a obra. Teve gente decepcionada com o filme:

Segundo o site Flixpatrol, "Quero Você" também está no topo do ranking global de filmes mais vistos. A Netflix ainda não atualizou seu site oficial com as informações desta semana mas, de acordo com o site, o suspense erótico superou "Guerreiras do K-Pop" e ocupou o primeiro lugar da lista.

