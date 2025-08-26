Estrela da Casa: Brenno vence Prova do Jingle com Eliana e Angélica

Brenno Casagrande venceu a Prova do Jingle no Estrela da Casa, na qual os competidores deveriam criar um jingle para um produto ou campanha publicitária.

O que aconteceu

A prova exigiu que os participantes criassem um jingle para o Criança Esperança. Eles tiveram noventa minutos para compor um jingle de um minuto em uma cabine com instrumentos musicais e aparelhos eletrônicos. O jingle deveria conter a frase obrigatória "Todo futuro começa com um sonho e todo sonho merece uma chance" e uma locução com o Pix para destinar as doações à instituição.

Os participantes se dividiram em três grupos. O grupo 1 incluiu Camille Vitoria, Hanii, Sudário, Gabriel Smaniotto e Ruama Feitosa. O grupo 2 contou com Talíz, Daniel Sobral, Nirah, Janício e Juceir Jr. Já o grupo 3 incluiu Biahh Cavalcante, Bea, Brenno Casagrande e Thainá Gonçalves.