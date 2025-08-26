Odete se apaixonava por César em 'Vale Tudo' 1988? Veja o que aconteceu!

O improvável aconteceu: Odete Roitman (Debora Bloch) se apaixonou de verdade. Na novela das 9, a vilã se declarou para César (Cauã Reymond) no capítulo de hoje em cena que deu o que falar nas redes sociais.
Odete se apaixonava por CÉsar em 1988?
Odete, vivida por Beatriz Segall, também ficava perdidamente apaixonada por César, interpretado por Carlos Alberto Ricelli. Assim como em 2025, os dois protagonizaram cenas de amor na telinha da Globo na década de 1980.
Nunca senti por nenhum homem o que eu sinto por você. Estou apaixonada por você. Eu te amo, César. Eu te amo. Odete Roitman a César em 'Vale Tudo' 1988
Mesmo ciente de que César era amante de sua ex-nora, Maria de Fátima, Odete bancou o relacionamento e decidiu viver o romance intensamente, desafiando a própria família. Ela dava todas as regalias que o namorado pedia, deixando o rapaz em meio ao luxo. O romance desagrafou Afonso, traído por Fátima por quase dois anos.
Em 1988, aliás, também houve flagra de Maria de Fátima aos dois. No entanto, a cena foi um pouco diferente da exibida ontem pelo remake adaptado por Manuela Dias. Compare:
"Odete, eu... César? O que tá acontecendo aqui??? VOCÊ E A ODETE TÃO TENDO UM CASO????"-- Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 26, 2025
"Voce é o namoradinho que o Afonso descobriu?"
"Nosso caso tem muito lastro."
"Voce também acha que tem lastro, César? "
"Gente, nem sei o que é lastro." #Valetudo pic.twitter.com/di0iUxRKB3
Em 88 o flagra é dado na Marina da Glória, não na suíte mais cara do Copacabana Palace, com a Fatima subindo no andar e batendo na porta sem ser anunciada pela recepção. pic.twitter.com/sSCn5LNY49-- SoOverThis (@DiegoHasSaid) August 26, 2025
Apesar do amor declarado, a relação de Odete e César na trama original não dura para sempre. Odete descobre que César estaria fugindo do país com seu dinheiro e com Maria de Fátima.
Logo depois, Odete é assassinada, colocando César e Fátima entre os principais suspeitos. No entanto, quem matou a vilã foi Leila (Cassia Kis) por engano — ela acreditava estar atirando em Fátima, que teria se tornado amante de Marco Aurélio.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
