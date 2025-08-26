Odete se apaixonava por César em 'Vale Tudo' 1988? Veja o que aconteceu!

Nunca senti por nenhum homem o que eu sinto por você. Estou apaixonada por você. Eu te amo, César. Eu te amo. Odete Roitman a César em 'Vale Tudo' 1988

Mesmo ciente de que César era amante de sua ex-nora, Maria de Fátima, Odete bancou o relacionamento e decidiu viver o romance intensamente, desafiando a própria família. Ela dava todas as regalias que o namorado pedia, deixando o rapaz em meio ao luxo. O romance desagrafou Afonso, traído por Fátima por quase dois anos.

Em 1988, aliás, também houve flagra de Maria de Fátima aos dois. No entanto, a cena foi um pouco diferente da exibida ontem pelo remake adaptado por Manuela Dias. Compare:

"Odete, eu... César? O que tá acontecendo aqui??? VOCÊ E A ODETE TÃO TENDO UM CASO????"

"Voce é o namoradinho que o Afonso descobriu?"

"Nosso caso tem muito lastro."

"Voce também acha que tem lastro, César? "

"Gente, nem sei o que é lastro." #Valetudo pic.twitter.com/di0iUxRKB3 -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 26, 2025