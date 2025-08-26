'O Píer' é cancelada pela Netflix após uma temporada

A série "O Píer" foi cancelada pela Netflix dois meses após o lançamento da primeira temporada.

O que aconteceu

A série chegou a ficar no top 10 de produções mais vistas na plataforma na época do lançamento. A primeira temporada estreou, com oito episódios, em 19 de junho. A série foi superada no ranking da plataforma por "Round 6", cuja última temporada foi lançada duas semanas depois.

"O Píer" conta a história dos Buckley, tradicionais pescadores que se envolvem com o crime para salvar os negócios da família. Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist e Jack Weary protagonizavam a produção.