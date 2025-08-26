'O Píer' é cancelada pela Netflix após uma temporada

A série "O Píer" foi cancelada pela Netflix dois meses após o lançamento da primeira temporada.
O que aconteceu
A série chegou a ficar no top 10 de produções mais vistas na plataforma na época do lançamento. A primeira temporada estreou, com oito episódios, em 19 de junho. A série foi superada no ranking da plataforma por "Round 6", cuja última temporada foi lançada duas semanas depois.
"O Píer" conta a história dos Buckley, tradicionais pescadores que se envolvem com o crime para salvar os negócios da família. Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist e Jack Weary protagonizavam a produção.
Em entrevistas, Kevin Williamson havia falado da possibilidade de uma segunda temporada. "Em uma segunda temporada, incluiríamos a família Parker. [...] Os Parker se tornariam o grande conflito da segunda temporada. Há mais membros da família Parker [que não conhecemos], e eles provarão ser tão complicados contra os Buckey — e mais perigosos que Grady."
