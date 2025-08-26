Vale Tudo: 'Me divirto com o César, mesmo sendo canalha', diz Bárbara

A dinâmica entre César, Odete e Maria de Fátima na novela Vale Tudo revela jogos de poder e manipulação, destacou Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Ela ressaltou como a relação entre os personagens expõe sentimentos de conquista, rejeição e disputa por espaço e que César a diverte, mesmo sendo um canalha.
No episódio em que Maria de Fátima descobre o envolvimento de César com Odete, ficou evidente o quanto os personagens transitam entre essas emoções, segundo a análise da comentarista.
Cara, por mais que o César seja esse canalha, eu tô me divertindo muito com o personagem. Eu tô achando muito legal. Eu adoro a maneira como ele esculacha a Maria de Fátima e ele no final sempre se dando bem. E quando ele fala assim pra Odete: 'Nem sei se esse filho é meu', e tal. Maria de Fátima é vida louca. Acho engraçado a maneira como ele fala, e a cena toda foi divertida. Imaginei outra postura da Odete Roitman, mas ela quis mostrar que ganhou, o ego falou mais forte
Bárbara Saryne
Bárbara Saryne comentou que a postura de César contrasta com a submissão dos outros personagens diante de Odete. "E que os outros só fazem o que ela quer. Todo mundo só faz o que ela quer. E ela encontrou alguém que bate de frente, né?.
