Vale Tudo: 'Me divirto com o César, mesmo sendo canalha', diz Bárbara

A dinâmica entre César, Odete e Maria de Fátima na novela Vale Tudo revela jogos de poder e manipulação, destacou Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Ela ressaltou como a relação entre os personagens expõe sentimentos de conquista, rejeição e disputa por espaço e que César a diverte, mesmo sendo um canalha.

No episódio em que Maria de Fátima descobre o envolvimento de César com Odete, ficou evidente o quanto os personagens transitam entre essas emoções, segundo a análise da comentarista.