Marina Ruy Barbosa se desespera com gato sumido: 'Morrendo de saudade'

Marina Ruy Barbosa, 30, pediu ajuda aos seguidores para encontrar seu gato, desaparecido desde sábado.
O que aconteceu
Atriz diz que o gato nunca ficou tanto tempo fora de casa. "Ele sempre dá umas voltas pelo condomínio, mas nunca ficou tanto tempo fora de casa", escreveu nos stories do Instagram.
Ele é um dos meus grandes amores, tô morrendo de saudade e muito preocupada. Marina Ruy Barbosa
O animal se chama João. "O João tem 10 anos, é castrado e mora nessa mesma casa desde sempre. Ele sabe o caminho de volta. Sempre soube", explicou a atriz.
O gato desapareceu na região da Barra da Tijuca, no Rio. "Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes pra mim. Se alguém tiver visto o João ou tiver qualquer informação, por favor me avise", pediu Marina.
