Marina Ruy Barbosa se desespera com gato sumido: 'Morrendo de saudade'

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Marina Ruy Barbosa pediu ajuda para encontrar seu gato, João
Marina Ruy Barbosa pediu ajuda para encontrar seu gato, João Imagem: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa, 30, pediu ajuda aos seguidores para encontrar seu gato, desaparecido desde sábado.

O que aconteceu

Atriz diz que o gato nunca ficou tanto tempo fora de casa. "Ele sempre dá umas voltas pelo condomínio, mas nunca ficou tanto tempo fora de casa", escreveu nos stories do Instagram.

Ele é um dos meus grandes amores, tô morrendo de saudade e muito preocupada. Marina Ruy Barbosa

O animal se chama João. "O João tem 10 anos, é castrado e mora nessa mesma casa desde sempre. Ele sabe o caminho de volta. Sempre soube", explicou a atriz.

O gato desapareceu na região da Barra da Tijuca, no Rio. "Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes pra mim. Se alguém tiver visto o João ou tiver qualquer informação, por favor me avise", pediu Marina.

