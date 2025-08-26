Maria Antonieta, a Chiquinha, sofre de 'desgaste neurológico', diz revista

Maria Antonieta de Las Nieves, 78, a Chiquinha de "Chaves", foi internada recentemente e está sofrendo de um "desgaste neurológico". A informação é da revista mexicana TVNotas.

O que aconteceu

A atriz foi internada na última semana após apresentar níveis baixos de sódio. A informação foi confirmada à publicação por Verónica Fernández, filha de Maria Antonieta, que disse que a mãe já recebeu alta e está em casa.

Uma fonte da revista, no entanto, afirma que Maria Antonieta está sofrendo com um "desgaste neurológico". "Estou muito preocupada com a saúde da minha amiga. [...] Aparentemente, ela teve uma crise de ansiedade. Ela já tinha apresentado algo assim, mas desta vez foi um pouquinho mais forte", disse uma pessoa próxima à atriz.