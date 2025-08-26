Lucy Ramos enfrenta queda capilar no pós-parto e revela rotina de cuidados

Lucy Ramos, 42, compartilhou hoje em seu Instagram os desafios que tem enfrentado após o nascimento de sua primeira filha, Kyara, fruto do casamento com o ator e diretor Thiago Luciano.
O que aconteceu
Entre os desabafos, a atriz revelou que está passando por uma queda capilar, comum no pós-parto. "A maternidade já me tirou o sono, e agora levou também meus fios. A queda capilar pós-parto chegou com tudo", escreveu Lucy, que deu à luz em abril.
A atriz revelou que se assusta toda vez que toma banho, ao ver a quantidade de cabelo que cai. "Como se não bastasse toda a adaptação, o desgaste emocional, a dor do parto e a amamentação, ainda vem a queda de cabelo. E tem gente que ainda acha que mulher é fraca", desabafou.
Apesar do momento difícil, Lucy contou como está lidando com a situação. "Estou me cuidando aos poucos, criando rituais para atravessar essa fase: tomando vitaminas, mantendo uma alimentação equilibrada e usando produtos que fortalecem os fios. É desafiador, mas sei que é passageiro e que meu corpo tem seu tempo de se reencontrar", completou.
