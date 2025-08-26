Junior Lima relembra que participou de trisal antes de conhecer a esposa

Junior Lima foi o convidado do Lady Night nesta semana e relembrou sua vida amorosa antes de se casar com Monica Benini.

O que aconteceu

Ele revelou que já participou de um trisal. "Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica", disse ao ser questionado sobre o tema.

Junior também fez parte de um trisal em um de seus clipes. No vídeo da faixa "Seus Planos", ele acompanha um casal, dorme com eles e até aparece nu na banheira com os dois.