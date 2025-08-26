Junior Lima relembra que participou de trisal antes de conhecer a esposa

Junior Lima foi o convidado do Lady Night nesta semana e relembrou sua vida amorosa antes de se casar com Monica Benini.
O que aconteceu
Ele revelou que já participou de um trisal. "Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica", disse ao ser questionado sobre o tema.
Junior também fez parte de um trisal em um de seus clipes. No vídeo da faixa "Seus Planos", ele acompanha um casal, dorme com eles e até aparece nu na banheira com os dois.
Tatá Werneck leu uma carta que escreveu para ele na infância. Ela encontrou o texto num diário antigo e ressaltou: "Realmente é um amor verdadeiro, tá?".
A apresentadora foi às lágrimas ao ler o texto. Na carta, ela conta que não tinha dinheiro para ir ao show e diz seu desejo para o futuro: "Sou atriz e espero um dia ter um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler esta carta. Tenho certeza que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer, também, de a gente se tornar amigo".
