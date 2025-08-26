Chico Barney crava quem será o vencedor do Estrela da Casa

Ruama Feitosa é apontada por Chico Barney como a principal favorita ao título do Estrela da Casa, reality musical da Globo, durante debate no Central Splash, do Canal UOL. O colunista do UOL destacou o repertório e o desempenho de Ruama, além de criticar escolhas repetitivas de músicas por outros candidatos.
Barney também defendeu que o programa aposte em mais originalidade para se diferenciar dos tradicionais formatos de calouros. A estreia da segunda temporada do Estrela da Casa foi marcada por mudanças importantes, como o prêmio dobrado para R$ 1 milhão e maior liberdade para a apresentadora Ana Clara, segundo o colunista. Ruama, contudo, foi prejudicada pelo sistema de votação, que favoreceu candidatos que se apresentaram mais tarde na noite.
Achei que ficou bem legal. E a Ruama Feitosa, que na minha opinião será a campeã, porque eu já fui num show de Ruama Feitosa e eu acho que ela é uma grande artista. Ela, infelizmente, foi atrapalhada pelo sistema de votação. Tem uma coisa que me indigna, em programas de calouro como um todo, as pessoas cantarem músicas que já foram executadas à exaustão, que já tem suas versões prime muito bem definidas e que nunca ninguém conseguirá trazer algo de novo. Isso deixa esses programas enfadonhos. Nós não precisamos de outra versão dessas músicas. Não é que nós não precisamos, nós não queremos. Procurem evitar.
Chico Barney
Eu sou a favor de ter uma lista de músicas banidas desse tipo de programa. Tem tanta música nova. Muito legal quando alguém vai cantar uma Simone Mendes, como o cara do Pagode lá, o Sudário. Não combinou com a voz dele, mas ele tentou uma da Gloria Groove. Cara, não vem me cantar Nuvem de Lágrimas, pelo amor de Deus. E Ruama Feitosa, eu acho que de todos os participantes, é quem reúne os atributos para ser uma estrela. Canta muito bem, fez uma seleção de repertório irretocável. Acho que Ruama Feitosa, sem qualquer sombra de dúvida, vem forte.
Chico Barney
Chico Barney avaliou o perfil de outros participantes e aposta em destaque de Tainá Gonçalves. "A Tainá Gonçalves, eu acho que ela tem um perfil desse tipo de programa também. É um negócio meio The Voice, é um negócio meio Raul Gil. É um negócio próprio de programa de calor, eu acho que ela vai longe."
