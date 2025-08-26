Chico Barney crava quem será o vencedor do Estrela da Casa

Ruama Feitosa é apontada por Chico Barney como a principal favorita ao título do Estrela da Casa, reality musical da Globo, durante debate no Central Splash, do Canal UOL. O colunista do UOL destacou o repertório e o desempenho de Ruama, além de criticar escolhas repetitivas de músicas por outros candidatos.

Barney também defendeu que o programa aposte em mais originalidade para se diferenciar dos tradicionais formatos de calouros. A estreia da segunda temporada do Estrela da Casa foi marcada por mudanças importantes, como o prêmio dobrado para R$ 1 milhão e maior liberdade para a apresentadora Ana Clara, segundo o colunista. Ruama, contudo, foi prejudicada pelo sistema de votação, que favoreceu candidatos que se apresentaram mais tarde na noite.