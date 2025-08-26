SplashUOL
Influencer do RS é processada por empresa após avaliação negativa no Google

De Splash, em São Paulo
Michele foi processada após criticar advogada em avaliação do Google
Michele foi processada após criticar advogada em avaliação do Google Imagem: Carolina Leipnitz/BBC

A influenciadora digital Michele Better, 24, foi processada por uma advogada após criticar seu trabalho no Google. A autora da ação pedia uma indenização de, no mínimo, R$ 100 mil.

O que aconteceu

A mãe de Michele, que vive em Estrela (RS), contratou uma advogada, em 2013, para cobrar o ex-marido e pai da jovem pelo pagamento de pensão alimentícia. Com a ausência da profissional no caso, a jovem influenciadora conseguiu intermediar para os pais acertarem sem o envolvimento da Justiça.

Com o acordo encaminhado entre o pai e mãe, Michele procurou contato com a profissional para dar conclusão ao caso. Entretanto, segundo a influenciadora, as tentativas de ligação e agendamento de reunião não eram atendidas.

Eu tentei entrar em contato com a advogada, o advogado do meu pai tentou, a minha mãe tentou... Ninguém conseguia. Aí, um certo dia, eu consegui ligar para ela com o celular do meu trabalho, porque acho que ela já conhecia o meu número [pessoal] e não atendia. Ela foi supergrossa e arrogante. Foi terrível.
Michele, em entrevista à BBC News

Dessa forma, a mãe de Michele trocou de advogado e conseguiu um acordo com o ex-marido. Em 2023, a influenciadora usou a plataforma de avaliações do Google para desabafar sobre o trabalho da profissional.

"Advogada que não atende os clientes. Uma única ligação atendida e é extremamente debochada, hostil e nada profissional. Não recomendo!", escreveu ela, e deu nota de uma estrela. O namorado da influenciadora e uma amiga também apoiaram ela com a mesma atitude.

Meses depois, a advogada abriu uma ação penal contra o trio por difamação e injúria — crimes contra a honra. Michele, o namorado e a amiga ficaram sabendo do processo somente um ano depois, em virtude de uma intimação para comparecer em audiência de conciliação.

A gente ficou mal, né? Eu até fui ver o comentário, porque pensei: 'Na hora da raiva, eu devo ter extrapolado'. Mas aí eu reli e pensei: 'Gente, como assim? Não foi nada que ofendeu ela diretamente'.
Michele

Diante da acusação de demora e hostilidade de Michele, a advogada alegou que trabalhou arduamente no caso por dez anos e que ficou surpresa com a troca da defesa. O caso ainda aguarda sentença em primeira instância na Justiça do Rio Grande do Sul.

Assustou muito, porque a gente não tem R$ 100 mil. De onde a gente ia tirar esse dinheiro?
Michele

Procurada pela BBB News, a advogada que processou o trio não respondeu aos contatos. O comentário de Michele, o namorado e a amiga segue no ar na plataforma de avaliações do Google.

