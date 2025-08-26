Influencer do RS é processada por empresa após avaliação negativa no Google

Eu tentei entrar em contato com a advogada, o advogado do meu pai tentou, a minha mãe tentou... Ninguém conseguia. Aí, um certo dia, eu consegui ligar para ela com o celular do meu trabalho, porque acho que ela já conhecia o meu número [pessoal] e não atendia. Ela foi supergrossa e arrogante. Foi terrível.

Michele, em entrevista à BBC News

Dessa forma, a mãe de Michele trocou de advogado e conseguiu um acordo com o ex-marido. Em 2023, a influenciadora usou a plataforma de avaliações do Google para desabafar sobre o trabalho da profissional.

"Advogada que não atende os clientes. Uma única ligação atendida e é extremamente debochada, hostil e nada profissional. Não recomendo!", escreveu ela, e deu nota de uma estrela. O namorado da influenciadora e uma amiga também apoiaram ela com a mesma atitude.

Meses depois, a advogada abriu uma ação penal contra o trio por difamação e injúria — crimes contra a honra. Michele, o namorado e a amiga ficaram sabendo do processo somente um ano depois, em virtude de uma intimação para comparecer em audiência de conciliação.

A gente ficou mal, né? Eu até fui ver o comentário, porque pensei: 'Na hora da raiva, eu devo ter extrapolado'. Mas aí eu reli e pensei: 'Gente, como assim? Não foi nada que ofendeu ela diretamente'.

Michele

Diante da acusação de demora e hostilidade de Michele, a advogada alegou que trabalhou arduamente no caso por dez anos e que ficou surpresa com a troca da defesa. O caso ainda aguarda sentença em primeira instância na Justiça do Rio Grande do Sul.