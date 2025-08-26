Influencer do RS é processada por empresa após avaliação negativa no Google

A influenciadora digital Michele Better, 24, foi processada por uma advogada após criticar seu trabalho no Google. A autora da ação pedia uma indenização de, no mínimo, R$ 100 mil.
O que aconteceu
A mãe de Michele, que vive em Estrela (RS), contratou uma advogada, em 2013, para cobrar o ex-marido e pai da jovem pelo pagamento de pensão alimentícia. Com a ausência da profissional no caso, a jovem influenciadora conseguiu intermediar para os pais acertarem sem o envolvimento da Justiça.
Com o acordo encaminhado entre o pai e mãe, Michele procurou contato com a profissional para dar conclusão ao caso. Entretanto, segundo a influenciadora, as tentativas de ligação e agendamento de reunião não eram atendidas.
Eu tentei entrar em contato com a advogada, o advogado do meu pai tentou, a minha mãe tentou... Ninguém conseguia. Aí, um certo dia, eu consegui ligar para ela com o celular do meu trabalho, porque acho que ela já conhecia o meu número [pessoal] e não atendia. Ela foi supergrossa e arrogante. Foi terrível.
Michele, em entrevista à BBC News
Dessa forma, a mãe de Michele trocou de advogado e conseguiu um acordo com o ex-marido. Em 2023, a influenciadora usou a plataforma de avaliações do Google para desabafar sobre o trabalho da profissional.
"Advogada que não atende os clientes. Uma única ligação atendida e é extremamente debochada, hostil e nada profissional. Não recomendo!", escreveu ela, e deu nota de uma estrela. O namorado da influenciadora e uma amiga também apoiaram ela com a mesma atitude.
Meses depois, a advogada abriu uma ação penal contra o trio por difamação e injúria — crimes contra a honra. Michele, o namorado e a amiga ficaram sabendo do processo somente um ano depois, em virtude de uma intimação para comparecer em audiência de conciliação.
A gente ficou mal, né? Eu até fui ver o comentário, porque pensei: 'Na hora da raiva, eu devo ter extrapolado'. Mas aí eu reli e pensei: 'Gente, como assim? Não foi nada que ofendeu ela diretamente'.
Michele
Diante da acusação de demora e hostilidade de Michele, a advogada alegou que trabalhou arduamente no caso por dez anos e que ficou surpresa com a troca da defesa. O caso ainda aguarda sentença em primeira instância na Justiça do Rio Grande do Sul.
Assustou muito, porque a gente não tem R$ 100 mil. De onde a gente ia tirar esse dinheiro?
Michele
Procurada pela BBB News, a advogada que processou o trio não respondeu aos contatos. O comentário de Michele, o namorado e a amiga segue no ar na plataforma de avaliações do Google.
