Sintomas e grave doença: diagnóstico de Afonso causa mudança em 'Vale Tudo'

Afonso passa mal no capítulo de quarta-feira (27). Já Igor nota o cansaço do filho de Odete Roitman.

Na quinta (28), Solange (Alice Wegmann) demonstra preocupação com o ex. Sem conseguir descansar, a publicitária questiona Afonso sobre sua saúde. Com isso, os dois se reaproximam, modificando rapidamente o curso do personagem.

Descoberta do câncer, algo que não aconteceu na primeira versão, e dos filhos que Solange espera. No capítulo de sexta (29), Solange conta para Afonso que ele é o pai dos gêmeos e, em seguida, Afonso conta à família que está com câncer e também revela que será pai.

Na próxima semana, o tratamento de Afonso se inicia. Na companhia de Solange, ele é internado no hospital e, mais adiante, o médico responsável avisa que o rapaz precisará de um transplante de medula.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.