Funk brasileiro em alta no K-POP: a era do batidão

Este antagonista é descrito como um gênio do crime quase sobrenatural, um mestre dos disfarces que vive nas sombras, tornando a ameaça ainda mais aterrorizante por ser invisível e imprevisível.

Fascinado pela oportunidade de aplicar sua genialidade a um caso real e inegavelmente atraído pelo magnetismo de Shizuko, o escritor mergulha de cabeça na investigação. O que começa como uma consultoria intelectual rapidamente se transforma em uma obsessão avassaladora. Ele usa suas habilidades de autor para analisar pistas, mas quanto mais fundo vai, mais as fronteiras entre vida e obra se desfazem.

Edogawa Ranpo não entrega um simples 'quem matou?', mas sim um 'o que é real?'. A leitura é uma experiência que te convida a duvidar de tudo e de todos, principalmente do narrador. É uma obra sobre como as histórias que contamos podem nos consumir, provando que o verdadeiro horror não está no monstro que se esconde no escuro, mas na possibilidade de que a escuridão seja uma criação da nossa própria mente.

Momento Dramas

'KPOPPED'

A Apple TV+ traz uma grande competição e celebração da cultura sul-coreana em seu primeiro programa dedicado ao K-pop. Com dois apresentadores de peso, Megan Thee Stallion e PSY conduzem a batalha de performances entre grandes nomes da música ocidental e seus clássicos, repaginados com a participação de grupos de k-pop. Os grupos são divididos em dois e o público vota através de lightsticks! Meu destaque vai para Kylie Minogue e ATEEZ! 'KPOPPED', 2025 | Criação - Apple TV+ | Elenco - Megan Thee Stallion e PSY | Onde - Apple TV+ | País - Coreia do Sul

Imagem: Tencent Video/Divulgação

'Lenda da Generala'

He Yan, um gênio militar, se disfarça de homem e vira A generala do império. Para não ser exposta, ela forja a própria morte e retorna como uma dama. Muita coisa acontece, muita mesmo, e ela é prometida ao marquês Xiao Jue, que desconfia da sua noiva 'frágil' e fica obcecado em descobrir seu segredo. É um jogo de gato e rato sobre esconder uma identidade secreta, reencontros e os protagonistas têm uma ótima química! São 36 episódios. 'Legend of the female general', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Zhou Ye e Cheng Lei | Onde - VIKI/iQIYIZ | País - China