Drama psicológico vencedor de cinco Oscars é o filme favorito de Jack Black

Jack Black, 55, surpreendeu ao escolher um drama psicológico aclamado pela crítica e vencedor de cinco Oscars como seu filme favorito.
O que aconteceu
Ator revelou que sua paixão pelo cinema vai além do humor. Em entrevista para o livro "You Gotta See This" (2007), da jornalista Cindy Pearlman, Jack Black destacou que sempre foi atraído por histórias intensas, que exploram o lado mais complexo do ser humano.
Eu realmente sempre amei 'Um Estranho no Ninho'. Jack se saiu tão bem e o filme também mexe com você. Acho que eu amo tanto esse aqui porque sempre tive uma obsessão com pessoas que são psicologicamente desafiadas. Eu amo pessoas que não pensam da forma que chamamos de normal Jack Black, ao livro 'You Gotta See This'
Na mesma conversa, Jack Black explicou o tipo de trama que mais o prende em frente à tela. "Em um filme, prefiro encarar os problemas psicológicos de um dia qualquer ao invés de uma perseguição de carros ou uma história de amor. Adoro ver as pessoas pensando fora da caixa, e em 'Um Estranho no Ninho', é quase como se estivessem em um zoológico", declara.
Lançado em 1975, "Um Estranho no Ninho" é baseado no livro de Ken Kesey. O longa acompanha Randle McMurphy, vivido por Jack Nicholson, um prisioneiro que simula ter distúrbios mentais para ser transferido a um hospital psiquiátrico. Lá, descobre que a instituição é comandada pela rígida enfermeira Mildred Ratched, interpretada por Louise Fletcher.
A direção ficou por conta de Milos Forman. Além de Nicholson, elenco ainda conta com Will Sampson, Christopher Lloyd e Danny DeVito.
O filme conquistou os principais prêmios no Oscar de 1976. Venceu em Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.