'Êta Mundo Melhor!' hoje (26): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (26) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
